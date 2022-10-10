中台辦：絕不為台獨分裂活動留下空間　蔡英文：願與北京尋求和平穩定

【有線新聞】在台灣，蔡英文在雙十節儀式上表示要加強防衛戰力，但亦願意和北京當局尋求維持台海和平穩定的方法。大陸中共中央台辦稱，絕不為台獨分裂活動留下空間。

雙十節儀式星期一早上舉行，除了有三軍儀仗隊進行花式步操，5架阿帕奇攻擊直升機組成編隊飛越會場。蔡英文致辭時稱，俄烏戰爭持續，加上解放軍在東海、南海以及台海的軍事活動，台灣正處於變局之中，要提升防衛戰力，但兵戎相見絕對不是兩岸的選項。蔡英文表示：「在理性、平等及相互尊重之下，我們也願意和北京當局，尋找雙方可以接受、維持台海和平穩定的方法，這是我們共同的責任。」她說兩岸立場的分歧，是歷史因素和民主發展的不同，呼籲北京當局不要有誤判，尊重台灣人民才是重啟兩岸良性互動的根本。

在北京，國台辦刊登中共中央台辦、國台辦主任劉結一為《中國共產黨與祖國統一》這本書撰寫的引言，當中提到當前台海情勢嚴峻複雜，對台工作充滿變化，大陸方面堅持敢於鬥爭，善於鬥爭，保留採取一切必要措施的選項，絕不為各種形式的台獨分裂活動留下任何空間，絕不容許外來勢力干涉中國內政。