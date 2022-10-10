內地長假電影票房按年大跌逾6成

【有線新聞】內地國慶長假期結束，但今年旅遊市場的整體收入和出行人數也相較上年減少。而電影票房更按年大跌超過6成。

根據內地文化和旅遊部的數據，今年國慶假期全國出行人數有4.2億人次，較上年同期減少18%。而國內旅遊收入也下跌了過千億，只有疫情前的大約4成。

內地近日疫情反彈，各地都建議市民就地過節。跨省旅遊及出境外旅行的人少了，反而本地遊以及周邊遊則受不少市民歡迎。據內地最大的旅遊平台報告顯示，本地遊和周邊遊的旅遊訂單佔了整體的65%，而人均消費則比去年多了近3成。其中郊外旅遊便成為不少人的選擇，近年流行的露營，訂單量按年增長超過10倍，人均消費約650元人民幣。

以往國慶假期都是電影業的黃金周，不過今年票房收入似乎就不太理想，只有14.9億，相比去年的43億大跌近66%，創下自2014年以來的新低。只有電影《萬里歸途》錄得超過10億的票房。有業內人士指，今年假期上映的電影題材不及以往多元化，消費者的選擇不多，再加上疫情不穩定令票房失利。

另外，今年內地機票價格也是近5年以來最低，平均價格大約650元，較去年同期下跌了12%。有分析認為，今年十一假期是過去三年受疫情影響最嚴重的一年，導致出遊人數下降，旅遊市場整體都較為淡靜。