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2022年10月11日
中國在線
新聞資訊
全台有感！花蓮外海5.9級地震 民居疑震後爆炸起火
【有線新聞】台灣東部海域周二凌晨發生5.9級地震。有民居在地震後發生爆炸，當局又提醒民眾，周二及周三或有4.5級以上的餘震。
地震發生周二凌晨3時許，強度達5.9級，家中的吊燈不停搖擺，超市及文具店貨架的貨物都明顯搖晃。有民居在地震後發生爆炸起火，冒出濃煙，家中三人安全逃生，有消防員表示：「地震後聽到爆炸聲，然後全面燃燒了。」消防員趕到現場，20分鐘後將火撲熄，至於火警與地震是否有關則有待進一步調查。
今次震央位於花蓮縣以東約59公里海域，全台多地都有震感。氣象局地震測報中心主任陳國昌表示：「這個地震震源深度相當淺，不深，大概接近18公里，17.9公里。」中央氣象局地震測報中心技正林照儀則表示：「在花蓮和平有到4級，宜蘭縣宜蘭市也有到4級，在台北市新北市、桃園市這些地方也有到3級，新竹縣關西也有到3級。這次地震發生的位置是菲律賓海板塊，隱沒到歐亞大陸板塊。」
台灣氣象部門提醒民眾，周二及周三或有4.5級以上的餘震。
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