台東活水湖遭外來物入侵　潛水員落水捕獵線鱧

【有線新聞】台灣台東縣活水湖近日受到外來物種威脅，當地組織幾十名潛水員，潛入湖裏進行捕獵。

「剛有看到一隻，跑掉了，那一邊。」他們都手持魚槍、拿著電筒在湖內游來游去搜索，為的就是捕捉牠們。台東縣水中運動訓練協會理事長陳志峰表示：「現在剛好是牠繁殖期，會對我們這邊戲水游泳的好朋友們已經有產生攻擊性，尤其在牠們繁殖期，牠們的攻擊性越大。

台東活水湖湧現俗稱「魚虎」的線鱧，因為正處繁殖期，而且曾咬傷人，對泳客的造成威脅，於是20多名潛水員近日一起落湖捕捉，在4小時內就捉到10條線鱧，長約30至50厘米。

線鱧屬外來物種，原產於巴基斯坦、泰國等，牠們生命力強、成長速度快，是很強的掠食性物種，最長可達一米以上，危害水生生態。

究竟牠們有多兇惡，有潛水員說：「會咬人，會喔，會咬喔，很兇，剛剛休息拿起來看一下，牠就要咬我了。」潛水員希望今次的行動能夠阻斷線鱧的繁殖，還原活水湖的原生風貌。