反腐十年 全面從嚴治黨和依法治國

【有線新聞】中共總書記習近平上任以來，反腐成為依法治國和從嚴治黨的標誌和重要手段，十年來，因貪腐受到處分的官員，每年以數十萬計，但他亦承認，反腐敗鬥爭是一場攻堅戰、持久戰。

2012年11月，十八屆中央紀委一次全會召開，王岐山出任十八屆中央紀律檢查委員會書記，總書記習近平提出的一系列反腐工作亦隨即展開，包括提出「中央八項規定」要求中央要到基層，深入了解真實情況，切忌走過場、厲行勤儉節約等。

習近平其後在中央紀委二次全會上，首次提出要「老虎」「蒼蠅」一起打，不論官職的高低都會嚴厲打擊貪污受賄等罪行，並隨即提出監察糾正形式主義、官僚主義、享樂主義和奢靡之風的「四風」問題，亦呼籲普通民眾協助加強監督，又多次強調要堅持全面從嚴、依規治黨，創新體制機制，健全法規制度，強化黨內監督。

十九大後，中央進一步加強反腐鬥爭的力度，但習近平亦承認要全面打贏反腐敗鬥爭是一場攻堅戰、持久戰，會進一步加大力度整治腐敗。

十年來，紀檢監察機關共查處超過470萬人，單在2022年上半年，全國因貪污受賄等罪行超過32萬件，處分超過27萬人。

十年的反腐治理中，有337名黨政機關、國有企業主要負責人，以及解放軍軍官和武警警官被查處。當中包括正國級官員周永康，當局認為周永康嚴重違反黨的政治紀律、組織紀律、保密紀律、利用職務便利為多人謀取非法利益，直接或間接收取巨額賄賂，造成國有資產重大損失，洩露黨和國家機密，給黨和人民事業造成重大損失，故決定判囚終身並開除其黨籍和公職。

周永康亦成為1980年以來，首位被開除黨籍的政治局常委。此外，蘇榮、令計劃、孫政才等副國級領導人亦在反貪中紛紛落馬。

內地民眾對於反腐鬥爭普遍持肯定態度，認為反腐可以凝聚民眾，贏得民心。新加坡《聯合早報》就表示，民眾有途徑直接參與反腐，令中國社會的反腐倡廉帶來正能量。