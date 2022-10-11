兩岸半導體企業股價重挫　北京批評美國晶片措施乃科技霸凌

【有線新聞】兩岸半導體企業股價重挫，分析認為與美國針對大陸的晶片措施有關。在北京，商務部批評美國科技霸凌，中方堅決反對。

台灣股市星期二在假期後復市，暴跌逾4%，半導體和電子業成重災區，其中台積電重挫逾8%，晶圓代工廠商世界先進、聯電和力積電跌逾6%至逾8%，富士康母公司鴻海跌逾3%。分析認為，美國上星期五公布針對大陸的晶片措施，不單對大陸晶片業造成負面影響，還會影響全球半導體產業的長遠商機。

美國推出《晶片與科學》法案，又拉攏台灣、日本和南韓組織晶片四方聯盟，並推動台積電到美國設廠，有評論指兩岸形勢緊張下，半導體產品集中台灣有很大風險。蔡英文星期一表明要持續鞏固台灣生產尖端半導體的優勢，她說：「半導體製造聚集在台灣不會是風險，而是全球半導體布局的關鍵之鑰。」

台積電創辦人張忠謀接受美國哥倫比亞廣播公司訪問時稱，如果經濟福祉是大陸的首要考慮，就應該避免攻擊台灣，以免摧毀攸關全球經濟的晶片產業。他說一旦開戰，台積電都會被摧毀。

內地半導體類股價亦重創，北方華創、安集科技、海光信息和盛美上海跌一成至接近兩成。在北京， 商務部回應美國的晶片出口管制，批評是典型的科技霸凌，違背雙方合作精神，嚴重阻礙中美企業間正常經貿往來，破壞市場規則和國際秩序，威脅全球產業鏈供應鏈穩定，中方堅決反對。