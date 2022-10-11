元宇宙科企推出全國首個虛實融合婚禮產品

【有線新聞】近日內地一間主打元宇宙的科企推出了全國首個虛實融合的婚禮產品，到底在元宇宙舉辦婚禮會是一個如何的體驗？

嘉賓進入場景，簽到和送上婚禮祝福後便可走進婚禮大廳觀禮，通過直播可看到現實中的婚禮現場，又可以打字與其他嘉賓互動，無規定要做「人情」才可以入場，反而還有機會抽獎拿禮物。

開發這個元宇宙婚禮產品的公司以董事長的婚禮為原型，運用了遊戲開發、虛擬演播、

3D圖像處理等多種技術與現實婚宴場景結合，建構出虛實交錯的場景。

疫情之下，加快了元宇宙概念的發展，過去在美國、新加坡和印度等國家都曾經有新人舉辦過元宇宙婚禮。不過，網民的評論就褒貶不一，支持者認為可以讓有社交恐懼、生活繁忙的人，甚至是已逝的親友都有機會出席婚禮。

民生證卷元宇宙分析師馬天詣表示：「很多傳統行業對於轉型元宇宙，其實是有更高的一個需求，他們想給客戶帶來一些更好的呈現，那麼元宇宙這種沉浸感，能更好地吸引客戶的目光。」

不過有人就覺得，婚禮原意就是讓多年不見的親朋好友共聚一堂，虛擬婚禮就掉失了這個意義，亦有人質疑虛實融合的婚禮與現時3D遊戲性質相類，與元宇宙關係不大。有專家表示，目前元宇宙還正處在萌芽階段，預計相關技術至少還需要多10至20年才會成熟。