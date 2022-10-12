經濟十年　擴大內需和對外開放

【有線新聞】十年來，中國在經濟發展上取得多方面的成就，並透過持續深化改革，建立現代化經濟體系；但一場疫情，對全球包括中國的經濟帶來衝擊，外界關注二十大後，中國經濟發展會否有新路向。

過去十年，中國的經濟發展取得多方面的突破，國內生產總值GDP由2012年的53萬億元人民幣，翻了超過一倍，至2021年的114萬億，佔全球經濟比重由11.4%上升至18%，繼續是世界第二大經濟體，對世界經濟增長的貢獻，更一直保持在30%左右，是世界經濟增長的最大引擎，2019年，人均GDP更首次突破1萬美元關口。

2020年，全球經濟受疫情衝擊，中國經濟年增長雖然只有2.2%，但已是唯一能實現增長的世界主要經濟體。不過疫情在全球蔓延，始終無可能獨善其身。在中共十九屆五中全會上，討論「十四五規劃及2035年遠景目標綱要」，當中提出發展經濟，要靠國內國際雙循環的政策，以發展內循環為主體，以高水平開放推進外循環；其中重點是擴大內需，促進科技創新，提高信息技術、生物技術、新能源等新興產業的GDP佔比，加大對農村地區的發展和支持；而對外則要繼續推動一帶一路建設，推動各國與中國之間的海陸空互聯互通，以需求為出發點，促進外需和進出口，吸引外資投資中國。

為了紓緩企業在疫情下壓力，當局又持續推出一系列的減稅降費措施，要求政府部門勒緊褲帶過苦日子，減少個人和企業稅金，免除部分行政費用，2021年GDP增長達到8.1%。

正當世界各地愈來愈多地方選擇「躺平」，逐步放寬各項防疫措施時，上海這個內地經濟火車頭，今年3月迎來疫情爆發以來最嚴重的一輪疫情。當局採取嚴格的封控措施，居民要足不出戶，企業停產，進出口幾乎停頓，加上俄烏戰事爆發，對經濟造成嚴重打擊，今年第二季僅錄得0.4%的增長，要實現全年5.5%的經濟增長目標，難度變得非常大。

外界都非常關注二十大期間，中央會釋放出哪些經濟信號，特別是防疫政策會否有所調整，對短期以至未來五年中國經濟發展有重要的啟示。