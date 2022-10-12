中共十九屆七中全會公報　確立習近平核心地位、思想指導地位

【有線新聞】中共十九屆七中全會閉幕，會後公報強調過去五年在習近平為核心的領導下，黨和國家取得重大成就，確立習近平核心地位、確立習近平思想的指導地位，是全國人民的共同心願。

一連四日的七中全會結束，會後發表公報決定，二十大將於周日召開審議修改黨章，黨工作報告及紀檢報告等三份文件。公報首先提到過去一年來，堅持了穩中求進工作總基調，落實疫情要防住、經濟要穩住、發展要安全的要求，毫不放鬆做好常態化疫情防控；隆重慶祝香港回歸祖國25周年；堅決開展反分裂、反干涉重大鬥爭，妥善應對烏克蘭危機帶來的風險挑戰，為召開二十大創造良好條件。

而總結十九大以來，以習近平為核心的黨中央，高舉中國特色社會主義偉大旗幟。如期打贏脫貧攻堅戰，完成全面建成小康社會的歷史任務，實現第一個百年奮鬥目標，又隆重慶祝建黨一百周年，制定第三份歷史決議。

其中特別提到，依照憲法和基本法，有效實施對特區的全面管治權，落實「愛國者治港」原則，香港局勢實現由亂到治的重大轉折，亦展示了維護國家主權和領土完整，反對「台獨」的堅強決心和強大能力。

全會強調，確立習近平黨中央的核心、全黨的核心地位，確立習近平新時代中國特色社會主義思想的指導地位，是反映了全黨全軍全國人民共同心願。

全黨要深刻領悟「兩個確立」，增強「四個意識」、堅定「四個自信」、做到「兩個維護」，全面推進中華民族偉大復興。

另外，全會又審議通過司法部原部長傅政華等人，因嚴重違紀違法問題的審查報告，確認開除黨籍。同時又決定遞補馬國強、王寧及王偉中為中央委員會委員。