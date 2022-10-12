北京直擊！記者帶你參觀中共二十大新聞中心

【有線新聞】中共二十大新聞中心正式向記者開放，在疫情下，新聞中心的保安及裏面情況如何。

新聞中心首次設在新世紀日航酒店門口保安嚴密，要有大會的證件才可進入；進入前要做指定動作要掃健康寶和行程碼，檢查過去7日有沒有到過風險地區；之後行李及個人都要做安檢，檢查有沒有帶類似剪刀等違禁品。

過了安檢就見到一個大屏幕，即時看到有關二十大的最新消息，新聞中心就設在地下和閣樓，沿路擺放了官方媒體有關於黨的報道，亦有不同的體驗區予記者參觀。

我們再上多層就是媒體工作區，映入眼的是一塊佈景板，上面介紹了十八大以來各項工作和成就；入到記者工作區就好似自修室，劃分一個個設有充電裝置的座位給記者工作；工作區還有電腦，不過只有10多部、也連結不到到境外網站，而且要先到先得。

二十大期間有多場記者會會在新聞發布廳舉行，但只可以容納約200位名中外記者，每場記者會都要報名、限制人數。

大會說為防控疫情，安排了兩間酒店接待傳媒，部分傳媒要坐大會安排的專車，由新聞中心去到另一家酒店，車程約10分鐘。