北京直擊！記者帶你先睹為快　參觀「奮進新時代」展覽

【有線新聞】二十大開幕在即，北京展覽館設置多個展區放有多個軍事、航天模型等，展示中國在過去十年，多方面所取得的重大成就。

坦克還有東風系列導彈，會場內還設有海陸空軍備模型。北京展覽館為迎接二十大，開設12個單元及33個地方展區，以「奮進新時代」為主題，展示十八大以來，中國在經濟、國防等多個領域取得的成就，不少模型前面都擠滿了人。

展覽還推出一些互動裝置，讓民眾體驗開直升機，了解國內的航空工業運輸，亦有人專程到「一國兩制」展館留言拍照。市民劉小姐說：「覺得很振奮人心，覺得我們國家一國兩制方針政策，總體來說還是非常符合我們國家實際的，原來的香港同胞們也不用太大改變自己生活方式，又可以享受到來自大陸的各種生活上的物資支持，我們也可以享受到港澳地區服務業、金融業先進的經驗。」

有學生參觀完後表示，除了繁榮的一面，地區之間的貧富差距給他留有深刻印象。張同學說：「像陝甘寧地區和西藏、新疆，部分地區的脫貧任務還是比較艱巨的，而且有一些省份存在發展不平衡的問題。」

展覽在上月27日開幕，一眾中央領導人當日亦有到場參觀，展期將至今年年底，本月下旬起開放給公眾預約。