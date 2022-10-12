首次在問天實驗艙「天地授課」　神舟十四號航天員舉行「天宮課堂」

【有線新聞】神舟十四號三名航天員舉行「天宮課堂」，是他們在太空站生活超過4個月以來首次「天地授課」，亦是第一次在問天實驗艙舉行。

「天宮課堂」星期三下午舉行，問天實驗艙的3名航天員先後現身，並與地面的學生打招呼：「同學們好，我是神舟十四號任務乘組指令長陳冬。」「我是航天員劉洋。」「我是航天員蔡旭哲，在今天的授課過程中，我擔任太空攝像師。請大家跟隨我的鏡頭，一起體驗科學的奇妙。」

陳冬先介紹問天實驗艙內的睡眠區配置和設備，之後劉洋就負責介紹生活區的配置，包括有熱風加熱裝置、飲水機等廚房設備，還有從天和核心艙轉移過來的太空單車，也展示了各種科學實驗裝置櫃。

隨後指令長陳冬開始演示毛細效應實驗，由地面學生先做一次，然後他在太空艙上再做一次，雙方展開天地互動。神舟十四號航天員陳冬說：「那和地面最明顯的區別，就是我們在太空由於沒有了重力的束縛，表面張力作用會更加的明顯，會驅動液面不斷的上升，最終液面都會上升到管頂。」

之後劉洋就展開名為水球變「懶」的實驗，將一個鋼球放入水球內，展示在微重力環境下水球振動的現象：「好的，現在鋼球已經放置好了。我們再以同樣的力度來衝擊它，振動確實變小了呢，水球好像變懶了一樣。」

兩位太空人其後又示範了太空趣味飲水、會調轉頭的T字型扳手，以及在實驗櫃內示範記錄植物樣本採集過程等實驗。之後3位航天員就與北京、山東、河南，以及雲南的地面課堂內學生互動交流。

「天宮課堂」此前曾舉行兩次太空授課。與以往不同的是，今次既是神舟十四號3名航天員超過4個月以來的首次授課，也是在天和核心艙的基礎上，新增了問天實驗艙，令3名航天員的活動範圍更大，在直播中用到的設備變得更多，地面調度的操作亦更加複雜。