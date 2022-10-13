外交十年　參與全球治理　貢獻中國智慧

【有線新聞】中共十八大以來，國內外政治局勢出現重大轉變。而中美關係轉差，正逐步改變二戰後世界政治格局，台海問題亦成為近年中美角力的焦點。

十八大以來，中國在外交策略上由過去的「韜光養晦」，逐步走向更積極主動。外交部形容是「以前所未有的廣度、深度和力度參與全球治理，貢獻中國智慧」，包括2013年提出的「一帶一路」倡議，推動習近平一直以來強調的構建人類命運共同體，不過西方國家就視為是「中國威脅」。

2018年時任美國總統特朗普簽署備忘錄，引用《貿易法》第301條，向中國進口產品加徵關稅：「我很敬重習主席，我們關係很好，但我們有貿易逆差，這對任何國家而言，都是當今世上最龐大的逆差，簡直已失控。」中美貿易戰正式展開，即使美國總統換上拜登，兩國關係亦未見回暖。

新疆問題成為中國外交上與西方一再交鋒的導火線。中國被指強迫當地維吾爾人勞動，甚至實施種族滅絕，外交部多次反擊，強調一直保障當地人的宗教信仰自由，亦不存在強制勞動和種族滅絕。

2020年《港區國安法》在港實施，亦讓中國在國際社會上遭受不少批評，認為是違背香港高度自治的承諾，不尊重國際文件；但外交部則表示，香港問題純屬中國內政，其他國家無權干涉。

今年8月，美國眾議院議長佩洛西訪台，外長王毅批評是一場徹頭徹尾的鬧劇：「這些倒行逆施，根本改變不了一個中國的國際共識。犯我中華者，必將受到懲處。」解放軍之後在台灣周邊海空域進行演練和軍事行動，台海局勢瞬間升溫，進一步成為中美之間角力場。

外界關注二十大後，中國在外交上會否繼續保持強勢。外交部在日前一個記者會就強調，中國在台灣、涉港、涉疆、涉藏等問題上敢於亮劍，堅決鬥爭，在大是大非的問題上亦會寸步不讓。