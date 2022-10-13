台灣周四起實施「0+7」檢疫措施　本地確診累計破700萬

【有線新聞】台灣周四新增超過5.3萬宗新型肺炎本地個案，累計本地確診破700萬，再多29人病死。而當地周四起，入境人士可免除居家隔離，只需7天自主防疫。

「Welcome to Taiwan(歡迎來到台灣)!」這批從泰國出發的44名旅客，周四凌晨飛抵桃園機場。中央流行疫情指揮中心指揮官王必勝及交通部觀光局官員等在大堂迎接。機場職員就設置攤位，派發快速檢測包。有旅客非常期待此次行程：「我很喜歡台灣菜、台灣文化，我有很多台灣的朋友(想見)。」不少旅客抵達後，都在機場興奮合照。有官員為到訪旅客戴上花環，又送上手信。

台灣周四起正式實施「0+7」的入境檢疫新規定，所有入境人士免除居家隔離，改為7天自主防疫；期間只要有2天的快測陰性結果便可外出， 但全程要戴口罩，亦可以去餐廳用膳。當局同時將每周入境人數上限提升為15萬人，開放非免簽證國家旅客以觀光等原因到訪，但不包括大陸和港澳地區人士，又取消旅行團限團令。當局統計周四單日將有1.2萬人入境台灣，當中包括20個來自日本、南韓和馬來西亞等地的旅行團。

同樣受惠於新規定，當地機場恢復常態出入境通關路線。在高雄的小港機場，早上有大批旅客排隊，有在台港人已急不及待趕搭早機返港：「(我們是)香港人。對，今天是回香港。(大概有幾年沒有出境入境過了?)兩年了已經。」

台灣周四新增超過5.3萬宗新型肺炎本地個案，累計本地確診破700萬，再多29人病死。