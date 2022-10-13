台灣大熊貓團團或只剩半年命 大陸：不排除到台了解及協助

【有線新聞】大陸14年前贈送台灣的大熊貓「團團」懷疑患有腦腫瘤，需要服藥控制病情，目前正處於康復階段。專家估計「團團」可能只剩下半年壽命。

大熊貓「團團」看上來精神奕奕，但其實牠有重病在身。今年8月「團團」便因為出現癲癇，被送到台大附設動物醫院檢查及治療。經磁力共振掃描，發現「團團」左腦的腦部液化壞死，右腦亦有不正常情況。

木柵動物園獸醫室主任 賴燕雪表示：「有兩個還沒有被排除的疾病的可能。一個是炎症造成的問題，第二個還沒有被排除的問題可能是在腫瘤身上。」

動物園發言人曹先紹 稱：「比如說我們要動手術，必須要在動那個手術，類似某個部位手術需要非常有經驗的高手蒞臨現場我們心就比較安(心)。目前針對醫療這個部分的討論，並沒有出現剛剛講的立即的需求。」

目前「團團」要服藥控制病情，有專家推斷牠可能只餘下半年壽命。園方則表示，說法太武斷，但無法肯定「團團」還可以再活多久。

14歲「團團」的健康同病情不僅引起民眾關注。四川大熊貓卧龍基地早前表示，大熊貓出現腦部病變很少見。高度關注「團團」的情況，不排除組團到台灣了解情況及協助治療。

不過動物園方面表示目前未有這個急切性，而「團團」最快下星期二可以與民眾見面。

「團團」及「圓圓」是2008年由大陸贈送台灣的一對大熊貓之一。當時兩岸關係正好，而這對大熊貓到了台灣後亦成為了「星級動物」。