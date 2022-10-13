能否食用？內地發現新菌類「白蓋雞油菌」

【有線新聞】內地近日發現的新菌類「白蓋雞油菌」，究竟能否食用，引起不少人熱議。有專家就呼籲民眾，在未證實是否安全之前切勿食用。

這些表面光滑、呈黃白色至淺奶油色、氣味不明顯的，便是內地發現的新菌類名叫「白蓋雞油菌」。名字聽起來好像很好味，但實際上又能否食用，南京農業大學學者師亮表示：「業內大家對於它的了解還比較有限，研究還不夠透，所以關於它的可食性，也是不太確定的，除非這個菌已經被證實是可以食用的，否則保險起見，不要輕易嘗試。」

野生菌主要在5月至10月、溫度高的時候在野外生長，專家便有這樣的呼籲，「很多毒蘑菇和一些野生的食用菌，它的形態上是非常相似的，當談到顏色艷麗的蘑菇不能吃的時候，老百姓就會講灰白的就能吃了，很多灰白的蘑菇毒性非常強。」

內地經常有人食用野菇後中毒，江蘇近日便有8人因此送院救治。常州二院急診內科醫生周亮說：「(患者)自己拿手機識圖或者對比，也有些人把圖發給家裏老人們，認為這些菌子是能吃的，吃完就有蘑菇中毒症狀。」

他再三呼籲民眾，不要食用野外採摘的菌類，如果食後出現不適，便要盡快求醫。