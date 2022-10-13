熄燈暫停服務！成都火車站升級改造　料2026年完成

【有線新聞】四川成都火車站星期二起，全部客、貨運服務暫停，展開全面改造升級工程，市民及工作人員專程在月台，歡送車站改造前的最後一班列車。

中國鐵路局成都局上星期四發布通知，表示成都站將於星期二開始，再次啟動改造升級，而成都站全部客運服務將全部暫停。

星期一晚11時20分，由成都開往東莞東站的T126次列車從成都站開出，車站的市民及工作人員在月台揮手與列車告別，同時亦是與舊車站的告別，「特126次成都站一道可以發車。」「再會！一路順風！」隨著列車離站，成都站的燈光亦緩緩熄滅，進入封閉施工的狀態。

成都站於1952年建成營運，1961年改建成為客運站，後經過四次較大規模的擴建和改造，成為集鐵路、地鐵、巴士等多種交通方式為一體的特級客運站。

今次改造升級預計2026年完成，升級後的成都站，建築面積將達到16萬平方米，候車層的面積超過3.6萬平方米，車站的規模亦將擴展至10個站台，18條鐵路線，成為川渝地區的一個特大型綜合交通樞紐。