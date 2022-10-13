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2022年10月13日
中國在線
新聞資訊
習近平強調發揚民主 與民主黨派加強合作
【有線新聞】中共二十大周日開幕，中共總書記習近平強調要發揚民主，與各民主黨派加強合作，鞏固愛國統一戰線，共同推進中華民族偉大復興。
據央視報道，中共中央8月31日在中南海召開黨外人士座談會，就中共二十大報告徵求意見稿聽取意見和建議。中共總書記習近平強調，中國共產黨要和各民主黨派加強合作共事，鞏固和發展最廣泛的愛國統一戰線，最大限度凝聚各方力量，共同為全面建設社會主義現代化國家，推進中華民族偉大復興而奮鬥。
習近平稱，中共二十大報告要順應全黨全國各族人民共同心願，符合新時代中國特色社會主義發展要求，適應黨和國家工作新形勢新任務，要充分發揚民主、加強調查研究，廣泛聽取意見。他亦希望各民主黨派堅持正確政治方向，自覺在思想、政治和行動上，與中共中央保持高度一致，堅持底線思維，發揚鬥爭精神，發揮協調關係、化解矛盾和維護穩定的積極作用。
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