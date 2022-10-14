北京此輪累計錄得近百宗感染　新疆設「紅碼醫院」收治重症

【有線新聞】內地周四新增1259宗新型肺炎本地個案。北京新增24宗，當地此輪累計錄得近百宗感染，涉及多條傳播鏈。

北京周四新增24宗本地個案，當中16宗是確診，8宗是無症狀感染，其中5名患者來自東城區，他們都是在崇文門一間購物中心內工作，並分別到過多間超市和農貿市場，相關地點已被列為風險區域。

北京自9月29日以來，此輪累計已有97宗感染，涉及11個區，朝陽佔最多，有38宗，東城、豐台和昌平等區都超過10宗。個案涉及多條傳播鏈，其中有從外地返京的貨車司機患者，已導致至少34宗感染，東城區一個自駕遊群組牽涉8名患者。當局稱，市內疫情出現多源頭輸入，反映「外防輸入，內防反彈」 壓力持續增加。

內地周四新增1259宗新型肺炎本地個案。除了北京，新疆佔最多，有330宗，當中28宗是確診，302宗是無症狀感染，主要來自烏魯木齊和伊犁。新疆宣布為加強防疫，將設立紅碼、黃碼和綠碼醫院，當中「紅碼醫院」專門收治新型肺炎重症患者。

內蒙古有237宗，大部分在呼和浩特和包頭。廣東的74宗個案，32宗在深圳，28宗在廣州，其餘分布在東莞、佛山和惠州等。上海、遼寧和重慶等地都有個案。

至於台灣新增超過4.8萬宗新型肺炎本地個案，新北市個案最多，有超過9200宗。當地再多80人病死，年齡介乎40至90多歲，都是重症患者。