習近平十年　努力奮鬥實現中國夢

【有線新聞】2012年，習近平當選中共總書記，中國進入中國特色社會主義新時代。十年來，中國有甚麼改變？

2012年十八大，習近平接任成為總書記，開啟了十年的新時代，當時他就提到，會為實現中華民族偉大復興的中國夢而努力奮鬥，當中貧困問題，一直是歷任領導人都想要解決的大難題。習近平上任之初，就提出要精準扶貧，終於在2020年底如期完成任務，832個貧困縣全部「摘帽」，近一億貧困人口全部脫貧，解決了絕對貧困的問題，全面建成小康社會。

中共總書記習近平說：「我們實現了第一個百年奮鬥目標，在中華大地上全面建成了小康社會，歷史性地解決了絕對貧困問題，正在意氣風發，向著全面建成社會主義現代化強國的第二個百年目標邁進。」

如何鞏固脫貧成果，以及推進中國特色的現代化，外界相信將會是二十大主要討論議程之一。其中「共同富裕」這個長期目標，預計會是當中的關鍵詞，但在經濟低迷情況下，要確保企業營運以保障就業，短期來說可能更為重要。

另一方面，要成為強國就要強軍。習近平提出，要力爭到2035年，基本實現國防和軍隊現代化，到本世紀中葉建成世界一流軍隊。十年時間，中國擁有了三艘航母，建立了屬於自己的太空站，但祖國統一始終是這個中國夢必不可少的一部分。

2019年1月2日，習近平在《告台灣同胞書》發表40周年紀念會上一再強調，會努力爭取和平統一：「中國人不打中國人，我們願意以最大誠意，盡最大努力爭取和平統一的前景。我們不承諾放棄使用武力，保留採取一切必要措施的選項，針對的是外部勢力干涉和極少數台獨分裂分子及其分裂活動，絕非針對台灣同胞。」

不過隨著國際形勢瞬息萬變，兩岸關係近年急轉直下，擦槍走火風險與日俱增，外界都關注二十大後，對台政策會否變得更強硬，和平統一又是否能如願實現。