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2022年10月14日
中國在線
新聞資訊
台灣馬來西亞籍女大學生遭勒斃 行兇男子返家服藥自殺
【有線新聞】台北士林區周四發生命案，一名24歲的馬來西亞籍女子被人勒死。警方證實死者是當地大學生，行兇者是一名30歲的男子。
閉路電視畫面所見，身穿黃色上衣、30歲姓陳的疑犯，中午行兇後離開姓蔡女事主位於士林區的住所，其後男子返回家中服藥自殺。當局接報到場，用擔架將男子送院。
據講男子在自殺前，向母親透露自己殺了人。警方其後在女事主家中，發現姓蔡女子倒斃床上，頸部明顯有勒痕和瘀傷。
士林分局偵查隊長胡光興說：「目前來講我們只知道說，他們兩個的關係是朋友之間的關係。那至於進一步的，我們還要再等犯嫌清醒以後，我們才有辦法做進一步的釐清。」警方稱，死者是24歲的馬來西亞籍女子，2017年到台灣進修，就讀銘傳大學五年級，她本身也是一名網紅，平日經常會上載跳舞影片。
網上有消息指，姓陳疑犯一星期前在社交網站認識死者，案發前兩人曾在死者單位內相處了24小時，期間無外出；又稱死者本身有輕生念頭。警方稱事發原因仍在調查，而死者就讀的大學就稱，目前已安排死者家屬赴台，協助處理後事。
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