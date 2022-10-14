外界關注二十大主席團名單

【有線新聞】中共二十大預備會議在星期六召開，依照慣例選出主席團名單。除了一眾現屆領導人，外界都關注還有哪些元老的名字會出現在名單之上。

預備會議將會在大會正式開幕的前一天舉行，全體黨代表將會在人民大會堂以舉手表決的方式，選出大約20人的代表資格審查委員會以及200多人的大會主席團名單。會議還會選出二十大大會秘書長，大會秘書處機構設置和工作任務，以及通過二十大議程。議程包括聽取和審查十九大中央委員會報告，審查十九大中紀委工作報告，審議通過黨章修正案，並選舉第二十屆中央委員會和中紀委委員會。

在預備會議期間，中共總書記、政治局常委和委員均為大會主席團的常委，且在開會期間不會使用職銜，全部以「同志」代替。

另外按慣例一批中共元老，亦會加入成為主席團的常委。以五年前的十九大為例，42名主席團常委中，就包括江澤民、胡錦濤、朱鎔基、溫家寶等18名元老，但根據官方公布的名單，他們的排名都是排在時任的政治局常委及委員之後。