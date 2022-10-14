連接河南及山西高速公路落成　將於年底通車

【有線新聞】連接河南和山西省的新晉高速公路正式落成，全長28公里的三層螺旋隧道群貫穿河南太行山腹地，將於年底通車。

想要穿過陡峭的山脈，以往有兩種方案。一是沿著山建一圈一圈的盤山公路，化高度為路程。又或是直接挖隧道，穿過山到另一邊。至於所謂螺旋隧道，其實就是兩者合二為一。上世紀80年代，瑞士、加拿大等地開始逐步興建這種螺旋隧道。而中國2010年在四川雅西高速成功貫通第一條螺旋隧道後，已積極應用這種技術。現時全國已有多達百座螺旋隧道，主要分布在四川、重慶、陝西等。

而最新興建，連接河南和山西的新晉高速公路便用了9條隧道貫通太行山，是內地首個三層螺旋隧道群。其中韓口隧道全長超過4.4公里，是全球最長的螺旋隧道。項目建設相關負責人紀偉指：「因為韓口隧道的設計採用小半徑圓曲線，以螺旋展線的方式解決了山區線路爬升的難題，隧道進出口高差達109米，也就是說設計最大的妙處

是用長度換取了高度。」

負責工程的公司稱，工程期間曾遇到結構斷裂，而隧道轉彎半徑最小的只有700米，增加了興建的難度。經過三年日以繼夜的工程，最終克服各項困難順利建成。

新晉高速通車將會是連接河南和山西兩省，煤炭、原材料和物流的主要通道。