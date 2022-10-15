逾2000名中外記者在北京採訪中共二十大　境外媒體關注地緣政治

【有線新聞】中共二十大明日開幕，2000多名中外記者在北京的新聞中心採訪，地緣政治成為境外媒體關注的動向。

地緣政治局勢緊張、俄烏戰爭、台海問題等，都令中俄兩個大國走得更近，被視為抗衡美國的陣營。俄羅斯記者謝利希謝夫表示：「我們最注重的當然是俄羅斯跟中國在能源、經貿領域的合作，比如說數字經濟、食品進出口、基礎設施的建設和航天項目。」

台灣東森新聞記者任以芳稱：「我們台灣媒體也會比較關注二十大之後未來五年對台政策上會不會有一些調整，當然還是希望和平的基調為主。我覺得其實雖然現在兩岸關係部分稍微比較緊繃一些，但據我們自己觀察，在經濟、文化、還有民間交流上並沒有斷。我相信二十大之後兩岸交流部分，在民間方面還是熱度不會減退的。」

朝鮮半島就因北韓試射導彈，美日韓在區內軍演局勢緊張。有南韓記者期望二十大後中韓關係出現新轉機。南韓紐斯頓通訊社記者崔憲圭說：「因為這個限韓令，他們(南韓企業)受到了很大影響，他們的生意很麻煩了。特別2019年末，新冠疫情發生以後兩國國家交流也斷了，影響可大了。但是我希望疫情過去以後，肯定是兩國文化交流還有經濟，也能做得比以前更好。」

所有記者入住之後每日都要做核酸檢測，出入都要接受安檢，即使是常駐北京的外國記者都表示難以適從。瑞士意大利語電視台記者加布里埃萊指：「我已經住在北京11年，我很喜歡北京，但是這段時間真的很難過。因為防疫限制、不同的信息少了很多文化活動。」今次二十大大概有2500名中外記者參加，他們已經全部入住新聞中心開始閉環管理，不過出於防疫考慮，今年人數相較十九大少了18%。