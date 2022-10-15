中共二十大預備會議確定大會會期　通過大會主席團名單

【有線新聞】中共二十大明早在北京開幕。新聞發言人表示，二十大閉幕後將召開二十屆一中全會，會後新一屆中央政治局常委將與中外記者會面。

近2300位黨代表星期六下午在人民大會堂舉行「二十大」預備會議，確定大會會期由10月16日至10月22日。並確定了大會的主要議程，是聽取和審查由習近平發表的二十大報告、中紀委工作報告、審議通過黨章修正案，並選舉中央委員會和中紀委委員會。會議又通過200名大會主席團名單，由王滬寧出任大會秘書長。

「二十大」新聞發言人孫業禮表示：「黨的二十大閉幕後，將召開黨的二十屆一中全會和二十屆中央紀律檢查委員會第一次全體會議，選舉產生新一屆中央領導機構和中央紀律檢查委員會領導機構。」

他指一中全會後，新一屆中央政治局常委將與中外記者見面。他又說自今年5月開始，中央已經就修改黨章徵求意見，「各地區各部門向黨中央提交了書面報告，一致贊成黨的二十大對黨章作適當修改，並提出了修改意見和建議。還有一些黨內老同志、普通黨員給黨中央有關部門寫信，提出修改黨章的建議。」

外界關注在疫情下會否跟隨其他國家開放防疫措施，孫業禮強調動態清零是中國防疫方針，雖然受新型肺炎疫情和國際環境等因素影響，令中國經濟面臨較大下行壓力，但已採取一系列有效措施稳住經濟大盤。而中國經濟韌性強，活力足，長期向好的基本面沒有改變。