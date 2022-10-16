習近平：香港局勢實現由亂轉治　兩岸統一決不承諾放棄使用武力

【有線新聞】中共總書記習近平提到，在香港有效實施全面管治權，落實愛國者治港原則，令香港得以由亂到治；他又說解決台灣問題要由中國人來決定，決不承諾放棄使用武力。

過去十年，香港經歷了多場社會運動，當中2019年反修例事件更導致社會嚴重撕裂。習近平在報告中提到，依據憲法和《基本法》，有效實施對特別行政區的全面管治權，落實愛國者治港原則，令香港得以由亂到治。

習近平表示：「全面準確、堅定不移貫徹「一國兩制」、「港人治港」、「澳人治澳」、高度自治的方針，堅持依法治港治澳，支持香港、澳門發展經濟、改善民生、破解經濟社會發展中的深層次矛盾和問題，支持香港、澳門更好融入國家發展大局，為實現中華民族偉大復興更好發揮作用。」

針對台獨勢力分裂活動，以及外部勢力干涉台灣事務的嚴重挑釁，習近平強調堅決開展反分裂、反干涉重大鬥爭，展示了維護國家主權和領土完整，反對台獨的堅強決心和強大能力。

習近平表示：「解決台灣問題是中國人自己的事，要由中國人來決定，我們堅持以最大誠意、盡最大努力爭取和平統一的前景，但決不承諾放棄使用武力，保留採取一切必要措施的選項，這針對的是外部勢力干涉和，極少數「台獨」分裂分子及其分裂活動，絕非針對廣大台灣同胞。」

在面對國際局勢急劇變化，習近平強調，反對一切霸權主義和強權政治，「堅定維護國際公平正義，倡導踐行真正的多邊主義，旗幟鮮明反對一切霸權主義和強權政治，毫不動搖反對任何單邊主義、保護主義、霸凌行徑。」

在國際形勢方面，習近平指面對變化會在鬥爭中，維護國家尊嚴和核心利益，牢牢掌握中國發展和安全主動權。