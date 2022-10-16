習近平：堅持動態清零不動搖　中國經濟實力已實現歷史性躍升

【有線新聞】習近平又提到，在國內疫情防控上必須堅持動態清零不動搖，又稱中國經濟實力實現歷史性躍升，要紮實推進共同富裕，實施科教興國戰略，強化現代化人才建設。

總書記習近平在二十大報告中重申，在國內疫情防控上必須堅持「動態清零」總方針。習近平：「特別是面對突如其來的新冠肺炎疫情，我們堅持人民至上、生命至上，堅持動態清零不動搖，開展抗擊疫情人民戰爭總體戰、阻擊戰，最大限度保護了人民生命安全和身體健康，統籌疫情防控和經濟社會發展，取得重大積極成果。」

他又提到全面開展抗擊新型肺炎疫情國際合作，贏得了廣泛國際讚譽。而在當前經濟形勢上，習近平提到中國經濟實力實現歷史性躍升。未來要加強人才培育和創新驅動發展戰略，加快實現高水平科技自立自強，堅決打贏關鍵核心技術攻堅戰，增強自主創新能力。另外亦會全面推進鄉村振興，鞏固脫貧成果，並加快建設農業強國和紮實推進全體人民共同富裕。習近平：「紮實推進共同富裕，我們要完善分配制度，堅持按勞分配為主體，多種分配方式並存，堅持多勞多得，鼓勵勤勞致富。促進機會公平，增加低收入者收入，擴大中等收入群體，規範收入分配秩序，規範財富積累機制。」

習近平重申，中國會堅持社會主義市場經濟改革和高水平對外開放，加快構建以國內大循環為主體，國內國際雙循環相互促進的新發展格局。