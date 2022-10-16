二十大會議江澤民朱鎔基未現身　習近平提29次「新時代」

【有線新聞】多名前國家領導人都有出席會議，但已年屆90多歲的江澤民及朱鎔基則未有現身。今次習近平宣讀報告的時間，較五年前縮短了一個小時。

二十大開幕，現任總書記習近平率先步入人民大會堂，在他後面的前任總書記胡錦濤，他獲安排坐在習近平的左手邊。另外一眾已退休的原政治局常委都有出席，與現屆政治局常委都是坐在第一排，包括溫家寶、已經105歲的宋平，還有曾慶紅、李長春等，但有出現在主席團常委名單上的江澤民和朱鎔基則沒有亮相，剛外訪回國的國家副主席王岐山亦未見出席，但全國政協副主席梁振英就在現場。

對比五年前十九大開幕時，用了約三個半小時讀畢報告，習近平今次僅用了不足兩小時，而且只是選擇重點宣讀，未有跟照報告全文。

習近平在大會說：「全面貫徹新時代中國特色社會主義思想、譜寫新時代中國特色社會主義、必須貫徹新時代黨的強軍思想。」當中他在報告中提及最多的是「新時代」，一共提了29次，「中華民族偉大復興」亦出現了11次。