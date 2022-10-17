台灣北部受颱風影響迎來大雨　多地遇山泥傾瀉

【有線新聞】受颱風納沙環流雨帶影響，台灣多地連日大雨引發山泥傾瀉導致交通受阻，有民居被困、車輛被淹。

受納沙外圍環流與東北季候風增強影響，台灣北部多地連日大雨。在基隆，暴雨沖毀護土牆，噴出泥水淹蓋馬路。部分地區有山泥傾瀉，湧入民居。基隆市民：「全部都淹了，樓下全部都淹了。」救援人員：「這邊因為土石崩落，泥流都從一樓的民宅傾瀉出來。」

在台北士林區，有停車場水浸，超過50輛汽車被浸在水中。亦有人被困在水中，救援人員出動協助。救援人員：「救到一半，慢慢，小心。」

他們是在星期日傍晚準備將車開走時，水突然湧至，幾乎將他們沒頂，情急之下抱住籃球架才逃過一劫。台北市民：「水流非常大，很快就滿起來了。」

而在新北汐止區的一個屋苑，巨大的泥石從天而降，令不少住戶受驚逃跑。屋苑地下停車場被淹，救援人員趕到現場，緊急轉移超過130名住戶，未有造成傷亡。