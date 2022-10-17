台中地方法院外發生持刀襲擊　警方拘捕8人

【有線新聞】台灣台中地方法院門外3名男子應訊時，突遭多人持刀及棍伏擊，至少2人受傷，警方事後拘捕8名涉案疑犯。

閉路電視畫面見到一輛私家車停在法院外，有人下車截停路旁的3名男子，然後用刀和棍棒向他們施襲。途經的警員立即擎槍阻止私家車離去，再成功制服多名打人男子。有目擊者稱：「警車過來，警察就持著槍，因為有兩台車他們要逃走，幸好剛好有一台很大台公車攔著他們過不去。」

案發上星期五下午，3名男子到台中地方法院應訊時，突然被多人埋伏圍毆，其中一人被打至腦震盪、手腳受傷，另一人大腿被斬傷，事後被送院治療。遇襲男子都聲稱不認識行兇的人，亦不清楚為何遭伏擊。遇襲的李先生稱：「他就拿球棒指著我，然後我就躲在角落，後面我就被打到地板，我就抱著頭，我都在地板上了，他一直爆打啊。好像說甚麼行車糾紛，可是我跟他就不認識啊，我覺得他是打錯人了。」

另一名遇襲的男子張先生稱：「另外一個無辜的朋友，他被劃到一刀，一痕很深都流血，然後褲子都破掉了，但我覺得在法院打人真的太扯了，而且我朋友跟他們又不認識。」

不過警方調查指，主犯與其中一名遇襲男子曾經發生爭執，懷疑因此施襲，初步判斷是私人糾紛。事後連同主犯在內，警方共拘捕8人，依聚眾鬥毆傷害等罪移送台中地檢署偵辦。