反腐十年取得壓倒性勝利　中紀委：老問題仍存在會加強清理

【有線新聞】中紀委說十年反腐敗鬥爭取得壓倒性的勝利，但是一些「老問題」仍然存在，會加強備案清理，堅持以嚴的基調強化正風肅紀，是黨二十大作出的戰略部署。

習近平在二十大報告中提到「打虎」、「拍蠅」，以及「獵狐」多管齊下，反腐敗鬥爭取得壓倒性勝利。

中央紀委副書記肖培表示，自十八大以來，共有近21萬各級「一把手」受查，「新時代全面從嚴治黨十年磨一劍，從根本上扭轉了管黨治黨寬鬆軟，防止了黨因腐敗蔓延、「四風」肆虐、特權橫行而變質褪色，防止了黨被利益集團、權勢團體滲透干預。」

過去十年，被查處及獲刑的，包括周永康及令計劃等前政治局委員。肖培指出，腐敗是最容易顛覆政權的問題，需要由領導層做起，亦是兌現習近平提出只要觸犯黨紀國法，不論甚麼人、職務有多高，都要嚴肅追究和懲處。

中央組織部副部長徐啟方則表示，黨內一些深層次問題尚未根本解決，一些「老問題」稍有鬆懈就會死灰復燃，亦會衍生新的問題，必須加强備案審查和清理，維護黨內法規制度的統一性和權威性。

徐啓方又提到早前公布規定，列明領導幹部「能上能下」具體情況，健全了選人用人機制，達到區分優劣之效。