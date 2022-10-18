蘇貞昌確診新型肺炎　須居家隔離至少7日

【有線新聞】台灣的行政院長蘇貞昌確診新型肺炎，要居家隔離至少7日，但會繼續以視像或網上處理公務。

蘇貞昌星期二上午到立法院接受質詢時，不時用手接觸額頭，又看似咳嗽。行政院發言人表示，蘇貞昌返回辦公室後感到不適，接受新型肺炎快測呈陽性，症狀輕微，並無大礙，根據防疫規定，必須居家隔離至少七日，所以蘇貞昌向立法院請假，有關工作將繼續以視像或網上處理。

台灣星期二新增本地個案重上 4.4萬多宗，最多的新北市有近8千宗，再多33人死亡。

而內地星期一新增795宗本地個案，新疆最多，有141宗，山西就有77宗，其中大同市出現疫情，包括不少煤炭工人。有民眾在網上表示，當地上星期二起多區已實施封閉管控，居民要足不出戶，但仍無法阻擋病毒傳播。廣東新增97宗個案，當中超過6成在廣州發現，深圳就有20宗，珠海、惠州等地亦有個案。