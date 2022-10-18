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2022年10月18日
中國在線
新聞資訊
內地有女裝驗出致癌物超標27倍
內地有女裝驗出致癌物超標27倍
【有線新聞】國家市場監督管理總局近日抽檢網售的休閒服裝，在一件女裝驗出一種可致癌染料嚴重超標27倍。專家指該料與人體長期接觸，會有致癌風險，涉事公司目前已經關閉網店，商品亦全部下架。
被驗出衣服染料含致癌物「聯苯胺」的衣服，是一間深圳公司的女裝短袖衫。國家市場監督管理總局表示，這件衫所含的「聯苯胺」嚴重超標，而致癌染料濃度愈高對人體健康威脅就愈大。廣東產品質量監督檢驗研究院人員胡敏專：「標準要求含量要低於20毫克每千克(公斤)，實際上檢出的量超過了500毫克，超過了標準的20多倍。」
研究員指出，人體皮膚長期接觸及吸收聯苯胺，會改變人體的基因結構，可能引起病變和誘發惡性腫瘤物質，導致膀胱癌、輸尿管癌、腎盂癌等惡性疾病。
涉事的服裝公司相關網店目前已關閉，所有有問題產品都全線下架。
至於另一件東莞公司生產的牛仔背心，則驗出可致癌芳香胺染料超標，達到每公斤30毫克。
當局今次抽查超過300批網購服裝，其中不合格率近兩成，當局將會繼續監督休閒服裝產品的質量。
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