內地延期公布經濟數據 李克強：經濟正回穩向上

【有線新聞】在二十大舉行期間，國統局突然延期公布一系列主要經濟數據，並沒有說明原因，引發市場對內地經濟表現的猜測。而國務院總理李克強就表示，內地經濟現正回穩向上。

二十大在北京召開之際，國統局突然將原定周二公布的第三季經濟增長、規模以上工業生產、固定資產投資、社會消費品零售總額以及70大中城市住宅銷售等經濟指標，都在網站上標注「延期」字眼，但未有說明數據何時出爐，也沒有解釋延期的原因。另外，海關總署原定上周五發表的月度貿易數據亦沒有如期公布，當局同樣無說明原因。但五年前十九大會議召開及兩年前疫情爆發初期，國統局依舊會如期公布主要經濟數據，有分析認為今次不尋常地延期，將引發市場更多猜測，亦會增大對中國經濟前景的不確定性。瑞穗銀行亞洲首席外匯策略師張建泰：「我覺得(中央)主要想維持市場穩定，但造成的後果究竟是真的會與他們預想的一樣，不公布數據就不會造成一些波動，抑或會令市場上會有一些緊張的情緒，關於數據(的預期)例如會對數據面轉差的一些猜測。」

不過，國務院總理李克強星期一出席二十大甘肅省代表團討論時表示，當前內地經濟正回穩向上，強調必須堅定不移推進改革開放，深化簡政放權、放管結合、優化服務改革等，打造公平競爭市場環境，要推進高水平對外開放，保持經濟在合理區間運行。

國家發改委周一亦表示，第三季度經濟明顯回升，但未有公開相關數字。