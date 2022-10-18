內地醫院黑眼圈門診一年 醫師：不是所有黑眼圈都需要治療

【有線新聞】「熊貓眼」是不少人的煩惱，南京有醫院開設了專門治療黑眼圈的門診，醫生會根據不同情況對症下藥，而且不是人人都會醫。

上年十月，南京市第二醫院的整形美容科，開設了黑眼圈門診，每日只開放20個線上預約。一年以來，求診的人依然絡繹不絕。負責的主診醫生指出，黑眼圈主要分為色素型、結構型和血管型3種類型，需要用不同的方法來消除黑眼圈。

南京市第二醫院整形外科副主任醫師胡亮說:「色素沉著着型的話，以局部（注射）用藥為主；結構性的話看情況，如果說很嚴重的話，可能要通過局部手術的方法，比方說通過局部皮下注射脂肪；血管性如果不是很重的話，我們不要建議他治療了。」

不過醫生說他們不是有求必應，因為治療黑眼圈並不是必需，當中約7成患者的黑眼圈沒有必要，使用藥物或醫學美容的方式治療。那麼有甚麼情況是需要治療呢？

胡醫師說:「從生理上，如果說黑眼圈極早地出現在他這個年紀，有點過度衰老的表現，我覺得還是可以進行適當干預的。」

醫生提醒，除了自然衰老、紫外線照射、化妝品的殘留、持續熬夜、壓力過大等等，都可能會導致黑眼圈產生。預防勝於治療，減少熬夜、適當給眼睛休息等，都可以消除眼部疲勞，有助避免黑眼圈。