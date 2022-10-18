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2022年10月18日
中國在線
新聞資訊
江西工地發現白堊紀恐龍蛋化石 填補江西北部沒有恐龍的空白
【有線新聞】近日在湖南一個洞穴，有人發現大熊貓化石， 證實大熊貓在湖南曾經出現。另外在江西省又有工人在工地挖出恐龍蛋化石。
在江西九江市武寧縣一個地盤，近日有工人挖泥時意外發現呈蛋狀的疑似化石，周邊還有一些類似剝落的蛋殼。據江西武寧縣博物館辦公室主任張林紅稱，經專家驗證初步確認是一堆恐龍蛋化石：「目前已經裸露出來的部分，有大約11顆的恐龍蛋化石印記，像其中這一顆它的蛋殼剝落的有些多，另外兩顆的話保存的就比較完整。」
這批恐龍蛋化石之後已送到博物館保存，有地質學與古人類專家初步推斷，這批蛋年代為晚白堊紀距今約7000萬年。今次發現填補了江西北部沒有恐龍化石的空白，對於研究白堊紀時期恐龍分布狀態和棲息，有重要的意義。
另外，在湖南一個120米深的洞穴，近日有人發現大熊貓化石，研究人員指化石在水洞底部的支洞內，估計是大熊貓失足跌入洞，或者被水沖到洞內後死亡，相信涉及三、四隻大熊貓。而今次發現亦證明了曾經有大熊貓在湖南出現過。
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