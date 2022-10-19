台人蛇被安置柬埔寨移民局安置點　買外賣要賄賂人員

【有線新聞】台灣傳媒早前報道，仍有大批被誘騙到柬埔寨的「人蛇」等待營救，但台媒近日曝光，指「人蛇」救到柬埔寨的移民局後，過著不人道的生活，有受害人更炮轟台灣政府無力相救。

在環境髒亂、雜物滿地的房間內，幾十人住在一起，這是柬埔寨金邊移民局的臨時安置點。受害人謝先生說：「移民局就是在跟園區搶人，台灣政府就是有官員來協調，但是很難救出去。」

50多名台灣「人蛇」，早前從柬埔寨園區，到了西港移民局，再輾轉送到這個安置點，有些人更要冒雨露宿戶外，就連叫外賣也要用錢賄賂移民局人員。受害人李先生表示：「(台灣的)外交部發那個電郵給他們，他們也都是說等，等，就是一直沒有下文。」受害人楊先生則說：「(台灣政府)回應就是跟我說，就很官腔啦，就那個樣子。」

台媒報道，柬埔寨的移民局與詐騙園區「搶人」，救下這批「人蛇」後，便以商業犯罪扣留，最後經民間組織斡旋才將他們營救出來。