邱國正：未有跡象顯示解放軍會提前攻台

【有線新聞】在台灣，立法院審議明年逾5000億新台幣的防衛預算，當局表示未有跡象顯示解放軍會提前攻台，相信大陸在二十大時期以維穩為主。

台灣的國防部長邱國正表示，因應大陸飛機和軍艦實戰化演訓等挑釁更趨頻密，台海嚴峻局勢持續加劇，明年度整體防衛預算5800多億新台幣，增幅近14%，其中年度預算編列4100多億，增加近13%。逾91億用於加強聯合作戰指揮管理系統，逾240億用於購買F-16戰機遠程精確打擊武器以及陸基魚叉反艦導彈等新武器，逾510億用於自主研發和生產裝備，包括高級教練機和裝甲車，近900億用於購買一般彈藥和燃料等。

而陸軍星期三在澎湖進行實彈射擊，邱國正稱並非針對中共二十大，根據大陸軍事調動和情報來看，未有跡象顯示解放軍提前攻台，他說二十大時期應該是以維穩為主。