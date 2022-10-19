廣東省：善用兩制之力探索與港澳合作

【有線新聞】出席中共二十大的廣東省委常委兼副省長張虎表示，廣東借助粵港澳大灣區的科研優勢增加國際影響力，會善用兩制之力探索與港澳合作。

廣東省委常委張虎提到，大灣區三地的規則銜接令經濟實力邁上新台階。他說：「堅守一國之本，善用兩制之力，堅定不移的貫徹一國兩制的方針，與港澳有事好商量，有事多商量，積極探索一市三地、一策三地、一規三地。」

張虎提到借助港澳的科研和人才優勢，令廣東更有國際影響力。他說：「在融入全球創新網絡上下工夫，我們率先探索財政資金，握緊港澳，支持港澳的機構開展研究，再者就是積極的與港澳共建高效科研機構、孵化器。」

他又提到高新技術企業、知識產權以及港口優勢，都是未來大灣區要攜手港澳繼續重點發展的方向。