台北市槍擊案一死四傷　槍手開至少21槍後自殺疑涉黑幫

【有線新聞】台北市周三發生懷疑涉及黑幫的槍擊案，造成一死四傷，槍手開了至少21槍之後自殺，其中一名傷者中9槍。

「讓人出來，出來，想想你的家人，不要、不要，趴下！」槍手一度挾持人質，後來放了人質吞槍自殺。事發於萬華區，星期三晚七時許，一名男子先在一座商業大廈連開14槍打傷2人，分別中9槍和5槍，再跑到青山宮附近槍傷2人，包括一個警員，之後在一間飲品店挾持人質與警方對峙，其後自殺，警方懷疑事件涉及黑幫仇怨。

中槍警員大腿受傷，情況穩定，警政署表示各縣市警局將成立專責組遏止黑幫犯罪。台灣傳媒報道，57歲疑兇案發前在社交媒體留言，透露了動機和遺言。