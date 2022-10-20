外交部：中國開展堅定有力鬥爭取得成果

【有線新聞】在北京，外交部稱過去十年面對外部打壓和干涉，中國開展堅定有力的鬥爭，取得成果，捍衛國家主權。

習近平在二十大報告多次強調，要維護國家尊嚴和核心利益。外交部說，在習近平領導下，中國以特色大國外交取得了全方位、開創性的歷史成就，在面對外部打壓和無理干涉，開展了針鋒相對、堅定有力的鬥爭。

外交部副部長馬朝旭表示：「連續拿下台灣當局9個所謂的邦交國，國際社會堅持一個中國的格局，更加鞏固有力地阻礙外部勢力干預香港事務，連續挫敗反華勢力利用各種問題對我國進行攻擊抹黑，捍衛了國家利益和民族尊嚴。」

馬朝旭又提到，未來會繼續將維護黨的執政安全和中國特色社會主義制度安全放在首位。他表示：「我國發展進入戰略機遇和風險挑戰並存，不確定、難預料因素增多的時期，準備經受風高浪急甚至驚濤駭浪的重大考驗。不信邪，不怕鬼，不怕壓，知難而進，迎難而上，統籌發展和安全。」外交部稱，敢於鬥爭是中國外交精神品格，會堅決反對一切形式的霸權主義和強權政治。