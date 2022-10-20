內地咖啡文化愈見普及　咖啡店以建築特色吸客

【有線新聞】咖啡文化愈見普及，無論是黑咖啡又或者是拿鐵，好多人每日都會飲一到兩杯，有業內人士估計，在內地「咖啡人口」多達3億，市場規模龐大，那麼咖啡店又會如何吸引客人呢？

現時不少年輕人都喜歡飲咖啡，而咖啡店在內地也愈開愈多，不過行業競爭大，想吸引客人就要花點心思，一些主題式咖啡店就受到不少人歡迎。

「我覺得這裏古樸，然後裏面又不失現代元素的設計，我比較喜歡。」這間在上海的咖啡店原本是一座磚窯，至今已有53年歷史，亦都是當地的歷史文化建築，近日改建後就成為了咖啡店。「就很適合人家來拍照，就是有種又有復古，又有現代的那種感覺。」

除了特別裝修之外，有商店也將當地的特色小食加入咖啡中，希望融入本地市場。「豆腐腦和酸奶真的是手工做的，新鮮料足不太甜，單獨品嘗確實很好吃。」

有分析指，近年咖啡行業的零售市場持續增長，與業界創新及為顧客帶來新體驗有莫大關係。中國社會科學院社會學研究所研究員朱迪表示：「當前我國的咖啡消費愈來愈多元化，有的追求口味、健康，有的追求快捷，也有的追求新奇體驗，呈現出健康化、品質化、細分化的需求，可以說我國咖啡行業的未來發展，擁有潛在的機遇。」

有數據顯示，內地目前有16.6萬間咖啡相關企業，其中今年首9個月新增了2萬多間，每月平均增速達到36%。