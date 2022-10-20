《施政報告》提出配合大灣區融合　內地專家籲特區政府以福利吸引人才

【有線新聞】在最新公布的《施政報告》提出了不少措施配合大灣區融合發展，當中包括加強與內地人才流通，同時又提出發展北部都會區時，可以發揮超越地理界線的限制，與大灣區產生協同效應，專家又有何看法？

行政長官李家超發表上任後首份《施政報告》，不少篇幅都提及要加強與內地，特別是大灣區融合發展，而促進人才流通就是，其中一個主要關鍵，包括考慮放寬輸入人才簽證，非本地畢業生畢業後可以留港兩年，涵蓋本地大學大灣區分校畢業生。有內地專家認為，特區政府可以進一步從福利待遇方面著手吸引內地人才。廣東省體制改革研究會執行會長彭澎表示：「我覺得比較優厚的薪水是一方面，可能還有一些福利，比如說解決他們的住房問題，無論是內地也好，海外也好，人才他們到香港都會因為生活成本受到一些衝擊，因為香港的最高成本壓力就是住房。」

他又認為，目前香港的大專院校到大灣區各個城市設立大學分校或校區，是未來深度合作的重要發展方向。「香港跟大灣區最突出的一點，是來大灣區各個城市設立大學分校或校區，我覺得這一個是非常好的合作平台，因為香港的大學資源比較好，在全世界有一定地位，通過這個平台使香港的科技與發展、發展、生產要素，跟大灣區勞動力資源產業鏈融合。」

另一方面，施政報告亦提到鼓勵香港年輕人到內地發展，包括將2020年就推出的大灣區青年就業計劃恆常化。專家指，觀察到在大灣區創業的港澳生行業五花八門，不只是搞研發和高科技，建議他們事前可以多做研究，看看哪個地區最適合他們發展。彭澎表示：「實際上在內地，我覺得不同的城市區域吸引港澳人才政策有差異，對於港澳生來說，我覺得要對政策進行具體分析。」

對施政報告提出，特區政府將與廣東省政府緊密對接，讓「北部都會區」超越地理界線的限制，專家認為可以進一步開放現行的邊境政策，例如在北部都會區設立二線關，甚至港深兩地試行一日免簽，以後再延長，另外亦可以參考以往深圳居民「多次往返」政策，方便相關企業和人員往來。