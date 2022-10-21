內地星期四新增796宗 新型肺炎本地個案

【有線新聞】內地星期四新增796宗新型肺炎本地個案，案包括158宗確診和638宗無症狀感染。新疆是唯一錄得過百宗地區，有120宗。另外，北京及上海分別有17和13宗。廣東疫情持續，單日再多89宗。其中56宗在廣州發現，深圳有14宗，其餘分布在佛山、中山及珠海等。另外，內蒙古、新疆及陝西等地方都有個案。

而台灣新增3.7萬多宗本地個案，再多78人死亡。