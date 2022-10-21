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2022年10月21日
中國在線
新聞資訊
中共二十大主席團第三次會議 通過中央委員等候選人名單
【有線新聞】中共二十大主席團通過了中央委員等候選人名單。
主席團星期五在人民大會堂舉行第三次會議，由習近平主持，會議通過了二十屆中央委員、候補中央委員及中紀委委員候選人名單草案。根據大會日程安排，到星期六上午將會舉行正式選舉。
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