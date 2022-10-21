中共二十大主席團第三次會議　通過中央委員等候選人名單

【有線新聞】中共二十大主席團通過了中央委員等候選人名單。

主席團星期五在人民大會堂舉行第三次會議，由習近平主持，會議通過了二十屆中央委員、候補中央委員及中紀委委員候選人名單草案。根據大會日程安排，到星期六上午將會舉行正式選舉。