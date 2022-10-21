內地研發飛行汽車旅航者X2迪拜首飛

【有線新聞】內地研發的一款飛行汽車近日在迪拜完成首飛。

旅航者X2採用碳纖維物料，製成封閉式兩人座艙。操作亦非常簡單，設有一鍵啟動、一鍵返航及一鍵降落等功能。科技企業總裁趙德力表示：「主要我們還是突破了三電系統，就是我們的電機、電氣控制器、還有我們的電池的突破。包含了我們的飛控，我們的飛控也能夠在空中自由切換。就是一個飛控宕機之後，它可以立馬兩毫秒之內，切換到另外一個飛控。」，「整個旅航者X2看上去它一個流線型的設計，相當於輛超跑，但是它的重量才600多公斤。」

但是飛行汽車始終是近年才面世，對比起一般的交通工具，專家認為車輛在技術上仍然有待改進。清華大學車輛與運載學院教授張揚軍指：「第一是載荷和航程，第二個是作為一個民用航空器，特別是要作為運輸的航空器。是飛行汽車它會面臨適航安全性，再一個就是面向將來。它因為如果我們在空中飛低空的時候，氣象條件這種緊急事故的處理，這個方面就是無人駕駛的瓶頸問題。」

2022年1月發布的《交通領域科技創新中長期發展規劃綱要》提出，將會部署飛行汽車研發，突破飛行器與汽車融合，以及飛行與地面行駛自由切換等技術。教授表示，飛行汽車會分為三階段，2025年會開始用以載物，2035年載人的飛行汽車可能會商業化應用，至2050年將會推出市面，實現大眾化應用。