內地雞肉產品出口大增　山東首8月出口額按年升逾五成

【有線新聞】今年內地雞肉產品出口大增，其中山東首8個月共出口雞肉及雞肉製品逾38億元人民幣，按年升超過五成三。

雞肉易於烹調，而且口味亦都易於被大眾接受，所以世界各地都喜歡以雞肉入饌。而今年內地有不少企業的雞肉出口量都有明顯增長。山東食品企業總經理指：「今年1到9月份（訂單）比去年同期增長10%，達到了4.2萬噸。」

除了未經加工的雞肉外，雞肉加工食品的訂單量亦持續上升，而除了歐洲和日本等國家，山東今年更將雞肉出口到更遠的國家。山東外貿企業副總經理說：「目前在手訂單5000多噸，生產計劃已安排到明年1月份，預計今年出口數量增長在15%左右。」青島海關進出口食品安全處副處長也表示：「主要輸往歐盟、日本、俄羅斯等國家和地區，今年我們還新開拓了巴布亞新幾內亞、阿富汗等新興市場。」

除了生肉外，有企業推出雞肉預製菜食品，主打海外市場。例如宮保雞丁、唐揚雞塊、炭烤雞肉等，同樣大受歡迎，訂單更排到明年4月。業內人士表示，雞肉之所以成為預製菜產品的常用食材，是由於其蛋白質高、脂肪含量少，更加適合製作預製菜。山東青島食品企業研發中心主任說：「從之前單一的分割雞肉，轉化成各個部位都能加工成不同風味的、不同結構的預製菜。今年的產量比往年預製菜產量總體提升15%左右。」

預製菜產品需求增加，不少雞肉產品企業改良預製雞肉，拓展國外銷售渠道。