內地周五增817宗本地個案　廣東再多93宗

【有線新聞】內地周五新增817宗新型肺炎本地個案。

新增個案包括159宗確診，以及658宗無症狀感染。廣東疫情持續，單日新增93宗，其中56宗在廣州發現，其餘個案分布在深圳，佛山、中山及揭陽等。

另外，新疆及內蒙古，分別新增133宗及100宗。北京及上海亦再多19宗和16宗。天津、雲南及四川等都有個案。