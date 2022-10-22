中共新一屆中央委員會名單出爐　李克強、汪洋等不在列

【有線新聞】中共第二十屆中央委員會名單公布，國務院總理李克強不在名單中，栗戰書、汪洋等人亦沒有續任，習近平則仍在名單中。

二十大閉幕，選出新一屆共205人的中央委員會委員名單。十九屆政治局七名常委當中，只有習近平、王滬寧、趙樂際連任。另外四名常委，包括現任國務院總理李克強、全國政協主席汪洋、人大委員長栗戰書，以及國務院第一副總理韓正等，都不在名單當中，意味新一屆政治局常委將會有較大變化。

現年67歲的李克強，2013年3月起擔任國務院總理，十七大至十九大，連續三屆都是政治局常委。

除了主管港澳事務的韓正、現任港澳辦主任夏寶龍，和香港中聯辦主任駱惠寧，都不在名單之上；主管外交的楊潔箎和外長王毅，亦不再留任。

而四名現任國務院副總理之中，只有胡春華一人留任中央委員，其餘留任的還包括：中央書記處書記丁薛祥、上海巿委書記李強、重慶巿委書記陳敏爾等。

至於中紀委委員名單方面，現任中紀委書記趙樂際不在名單之上，而新入選的就有廣東省委書記李希，他亦是新一屆中央委員。

為期一周的二十大閉幕後，隨即會舉行一中全會，由全體中央委員會選出新一屆黨的領導層。