中聯辦主任駱惠寧：一國兩制論述是香港的行動指南

【有線新聞】香港中聯辦主任駱惠寧表示，二十大報告中的「一國兩制」論述，是走向由治及興的行動指南。

本身亦是二十大代表的駱惠寧，在接受《人民日報海外版》訪問時表示，回顧國家新時代十年的變革，聯繫到近幾年香港由亂到治的歷史性變化，再展望中華民族偉大復興的前景，愈體會到「兩個確立」是新時代十年取得偉大變革的決定性原因。他又指二十大報告中，有關「一國兩制」的論述，是推動香港由亂到治、走向由治及興的行動指南，必將得到包括香港同胞在內的全國人民的衷心擁護。